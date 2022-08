Deracre trabalha na manutenção do acostamento da AC-40, em Senador Guiomard

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalha na limpeza, raspagem, manutenção e recuperação do acostamento da estrada AC-40, em Senador Guiomard, com o objetivo de garantir melhores condições de segurança a motoristas e pedestres que utilizam a via.

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Lemos, os agentes do Deracre atuam na execução do alargamento da faixa e esse trabalho oferece um espaço maior de recuo, no intuito de garantir a conservação do pavimento da estrada.

“Esse trabalho tem sido realizado para conservar a estrada e melhorar o acostamento e pavimento”, destacou.

Além da manutenção e limpeza, para maior segurança do tráfego dos motoristas, o Deracre continua com a realização da manutenção em alguns pontos críticos da estrada, com o objetivo de melhorar a capacidade de fluxo de veículos.