Desaparecida desde maio, adolescente é encontrada em operação contra prostituição

Uma adolescente de 17 anos que era dada como desaparecida foi encontrada na noite dessa quarta-feira (24), em uma suposta casa de prostituição em São Sepé. A Polícia Civil cumpria mandado de busca e apreensão no local, no bairro Lili, no âmbito da Operação Lascívia, que visa combater a prostituição infantil no município da Região Central. O sumiço da menina havia sido registrado na polícia em maio. Não foram divulgados mais detalhes.