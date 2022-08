Descubra a marca de cerveja mais consumida no Brasil

De acordo com um levantamento da SoluCX, pesquisadora de satisfação e NPS no Brasil, foi possível traçar o perfil do consumidor de cerveja no Brasil e descobrir quais são as marcas mais consumidas e lembradas.

A pesquisa, que coletou mais de 4.100 opiniões de consumidores entre 29 de julho e 2 de agosto, revelou as marcas mais consumidas no país. As três primeiras colocadas são: Brahma (20,53%), seguida por Heineken (19,12%) e a Skol (17,02%).

Além disso, as três marcas também aparecem quando a pergunta era “qual é a primeira marca que vem à cabeça quando se fala de cerveja?”, o chamado “Top of Mind”. Entretanto, a ordem do ranking muda nesse cenário, e a Skol assume a liderança como sendo a marca de cerveja mais lembrada por quase 25% dos consumidores, seguida da Brahma (23,30%) e Heineken (21,99%).

A pesquisa também revelou os hábitos de consumo de cerveja do brasileiro, mostrando que 80% das pessoas a consomem até duas vezes na semana e, dentre elas, 58% o fazem em ocasiões como reuniões com amigos e familiares.

Por fim, os dados também apontaram o tipo de cerveja preferido pelos consumidores, revelando que 42% dos respondentes preferem cerveja puro malte, 34% a cerveja Clara e 9% as nacionais.

Metodologia da pesquisa

Para a realização do estudo, a SoluCX coletou as opiniões em um painel de respondentes que conta com mais de 350 mil consumidores, em todas as regiões brasileiras e com diferentes perfis socioeconômicos e culturais.

Foi possível obter informações sobre hábitos de consumo, intenção de compra, percepção de clientes sobre marcas no Brasil e diversas outras informações. Para garantir a confiabilidade dos dados obtidos, a metodologia seguiu o mesmo padrão coletando as opiniões em um mesmo canal, período, indicador, volumetria e erro amostral.