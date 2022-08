Dia do Nutricionista: o que você não sabia da profissão em 3 dicas

Curiosidades no Dia do Nutricionista

Para encontrarmos as melhores curiosidades, entrevistamos as nutricionistas Gisele Marcondes, de Pindamonhangaba e Taubaté, e também Rejane Zanforlim, de São José dos Campos, cidades do Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

Você sabia que a nutrição foi regulamentada no Brasil em 1967? É uma profissão nova no Brasil. Porém, em 31 de agosto de 1949 foi criada a ABN (Associação Brasileira de Nutricionistas), hoje sendo a ASBRAN (Associação Brasileira de Nutrição), onde o foco sempre foi o fortalecimento da categoria.

Ainda falando sobre nutrição, temos uma curiosidade extra. Neste período de pandemia, se observou um aumento e um interesse maior por preparações caseiras. Pois com os restaurantes fechados, muitos trabalhos em home office, tivemos que nos adaptar e cozinhar nosso próprio alimento. Assim, muitas famílias melhoraram seus hábitos alimentares. “Mas também teve a turma que devido à ansiedade, consumiu mais do que habitualmente”, comentou a nutricionista Gisele Marcondes.

Obrigado, nutricionista, por nos ensinar tanto. Pesquisamos como fazer comida saudável em casa, receitas saudáveis para o dia a dia, comida saudável receitas almoço, receitas de comidas saudáveis para emagrecer, receitas fáceis e saudáveis para o dia a dia, comidas saudáveis e baratas, enfim, pesquisamos de tudo e encontramos as melhores respostas com os nossos profissionais da nutrição.

Toda vez que comemos estamos alimentando doenças ou se prevenindo delas? Vamos refletir sobre esse questionamento. Sobre a mensagem ideal para enviar ao nutricionista neste dia 31 de agosto, a melhor dica é ser autêntico. Escreva com as suas próprias palavras, agradecendo o carinho desse profissional com a nossa saúde e com o nosso bem-estar. Mas vamos encerrar com uma frase marcante para esta data.