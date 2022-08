Dia dos Pais: metade dos rio-branquenses não pretende presentear, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Acre (Fecomércio-AC) aponta que 47% dos consumidores rio-branquenses pretendem presentear neste Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (14).

A pesquisa foi feita em parceria com o Data Control, junto a 200 pessoas na capital acreana, nos dias 5 e 6 de agosto e mostra que a maior parte, 65,5%, dos consumidores pretendem gastar mais ou o mesmo do que gastaram em 2021.

Outros 29,5% dos entrevistados afirmaram que pretendem gastar menos este ano do que gastaram no ano passado.

Quanto à preferência de presentes, 40,5% dos entrevistados disseram que pretendem comprar roupas; 26,5%, com perfumes; e 16,5%, com calçados, 3,5% não sabem o que fazer na data; e 16% manifestam interesse para compra de outros bens e serviços.

A pesquisa também mostrou que 54% dos entrevistados, pretendem realizar as compras de presentes no comércio do centro de Rio Branco; 21,5% devem comprar em comércios de bairros e, 17%, em shoppings; ao menos 7,5% dos entrevistados disseram que irão fazer compras via internet.

A pesquisa apontou ainda que 42% dos empresários estão otimistas quanto às vendas para data; outros 56% admitiram, no entanto, que mesmo sendo uma data que estimula o consumo e venda, a manifestação é de um dia normal (29%) ou sem otimismo (27%) com relação a possível aumento de vendas. Outros 2% se mostraram ansiosos.

Foram entrevistados 100 empresários e 55% disseram que irão se utilizar de mais divulgação de produtos em oferta e outros 28% afirmaram que devem investir nas vendas online; 4% em propaganda via panfletagem; e 3% afirmaram que vão oferecer embalagens para os clientes interessados.

Como tática para aumento de vendas, 55% dos empresários responderam que devem apostar no melhor uso de redes sociais; seguidos por 22%, com a pretensão de ofertar brindes aos clientes com compras realizadas. Também, 10% lembraram que devem investir mais em marketing comercial; enquanto 4% disseram que acreditam em resultados com a adoção de “sorteios relâmpagos”. Os demais 8% afirmaram que não vão adotar tática específica para vendas alusivas a data.

Para 86% dos empresários pesquisados, o valor das vendas para o próximo Dia dos Pais deve ser de até R$200, sendo que, para 44%, esses valores vão de R$100 a R$200; para 35%, de R$51 a R$100; e para 7%, até R$50. Outros 6% apostaram em vendas com valor médio entre R$201 a R$400; e 8%, em vendas com valor acima de R$400.

