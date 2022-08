Dia ensolarado e seco, com noite estrelada e fria: veja a previsão do tempo para este domingo no Acre

As primeiras horas da manhã deste domingo (21) ainda foram de frio para os acreanos. A temperatura na faixa dos 16ºC ainda exigiu o uso de agasalhos e o aconchego dos cobertores no descanso de fim de semana.

No entanto, de acordo com o pesquisador Davi Friale, a previsão é de dia ensolarado e seco e noite estrelada e fria.

Em seu site, O Tempo Aqui, Friale afirma que “o tempo firme, seco e ensolarado, com noite fria, predomina no Acre, em Rondônia, no sudeste, sul e sudoeste do Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva)”.

Já para as demais áreas do Amazonas, a predominância é de calor abafado, com chuvas, que podem ser fortes.

As temperaturas em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre seguem com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas oscilam entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC.