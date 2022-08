Diário Oficial: Gladson Cameli promeve mudanças no Governo do Estado

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou mudanças na estrutura de seu governo e publicou oito exonerações e nomeações no Diário Oficial desta segunda-feira (22).

Entre as mudanças está a mudança na chefia de departamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI) com a exoneração de Claudenir Maria Ferreira. Em seu lugar, o governador nomeou Anderson Magalhães Sobral.

Outra mudança é a exoneração de Cristiano Hechenberger do cargo de gerente-administrativo do Centro de Controle Oncológico do Acre. Para seu lugar foi nomeada Jayana Karoline Miranda Sampaio Da Costa.

Veja outras nomeações e exonerações:



Nomear MIQUELSON DO NASCIMENTO BARROSO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, no Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN.

Exonerar, JOSÉ MARIA CARNEIRO DA SILVA, do Cargo em Comissão, referência CEC-1, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.

Exonerar ELIEL DE SOUZA MESQUITA do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

Nomear AUGUSTINO TEODORO PIZZIGA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.