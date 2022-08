Direto de Feijó, quilo do mandim custa R$ 25 em Sena Madureira

No final da manhã desta sexta-feira (5) mais uma remessa de mandiM foi descarregada no mercado do peixe de Sena Madureira. Dessa vez, em torno de 1.700 quilos foram trazidos de Boca do Acre (AM), para abastecer o mercado local.

De acordo com o pescador Gean, caso o consumidor queira levar para casa o mandim tratado, vai pagar R$ 25 o quilo. O mandim não tratado custa R$ 23. “Como estamos trabalhando nesse processo de importação, há custos, por isso está sendo praticado esse preço. A procura pelo mandim é grande”, salientou.

Até agora, as piracemas ainda não surgiram nos rios de Sena Madureira.