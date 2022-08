Divulgado resultado preliminar do concurso da Prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo com 86 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, bem como formar cadastro reserva, a fim de atuarem nas escolas urbanas e rurais do município.

A avaliação foi feita por meio de análise curricular e a publicação que está na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24) traz a lista dos candidatos indeferidos por alguma inconsistência na documentação.

O candidato poderá interpor pedido de revisão contra o resultado preliminar nos dias 25 e 26 de agosto de 2022 (quinta e qexta-feira), no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h. Os recursos deverão ser entregues na Escola de Educação Infantil Dom Giocondo, situado na Rua Severo Ribeiro nº 55, Conjunto Guiomard Santos, Bairro Bosque.

Aremuneração mensal alterna entre R$ 1.400,00 a R$ 4.127,19.

Confira as listas: