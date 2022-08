Doença do tatu: jovem morre e amigo está em estado grave; entenda

Um jovem de 17 anos morreu em Simões, no Piauí, após ser contaminado pelo fungo Paracoccidioidomicose, que causa complicação conhecida popularmente como “doença do tatu”. Irmão e amigo do adolescente também tiveram contato com o fungo e o último está internado em estado grave.

O óbito devido à doença é o primeiro registrado na cidade em quatro anos. A contaminação ocorre pelo contato com os esporos do fungo. No caso de Simões, os três jovens mexeram no solo e acabaram inalando a substância do buraco infectado.

Há três meses, eles saíram para caçar tatu e, em casa, começaram a sentir falta de ar e febre. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu.

O irmão teve sintomas leves e segue em acompanhamento ambulatorial. Já o amigo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em 2018, o município contabilizou outros casos — um deles resultando em morte. Os sintomas não são contagiosos nem transmitidos de animal para humano ou humano para humano.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Simões explica sobre a doença. Leia na íntegra:

“A Paracoccidioidomicose (PCM) é conhecida popularmente por “Doença do Tatu”. A associação com o animal acontece porque o homem ao caçar tatus entra em contato com as tocas (buracos), onde o solo está contaminado pelo fungo.

A doença não é transmitida por animais ao homem, nem é transmitida de uma pessoa para outra. A transmissão é sempre pela inalação dos esporos que estão no solo contaminado (poeira que sai do buraco).

A pessoa infectada pode apresentar lesões na pele, tosse, febre, falta de ar, linfonodomegalia (ínguas ou landras), comprometimento pulmonar, emagrecimento. Podendo inclusive manifestar a forma grave, levando a morte.

Solicitamos à comunidade que evite exposição ao risco de contaminação”.