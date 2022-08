Dois cinturões e luta indígena: veja quem são os campeões definidos

O 5º Índio Fight de Kickboxing foi realizado nesse sábado (27), no Centro de Treinamento Índio Fight, em Rio Branco (AC), com disputa de 10 lutas. O principal destaque foi Breno Rock, que faturou o cinturão do GP na categoria até 58kg ao superar o lutador Marcelo por nocaute.

As mulheres também entraram no octógono em confronto da categoria até 64kg valendo cinturão. A lutadora Fernanda Souza venceu Tamires Souza por decisão dos juízes.

Assim como em outras edições, os indígenas do município de Jordão, no interior do Acre, tiveram espaço no evento. Siã Huni Kuin, da Aldeia Lago Lindo, levou a melhor sobre Shane Huni Kuin, da Aldeia Nova Extrema, por decisão dos juízes. (Veja todos campeões no fim do texto)

Atendeu nossas expectativas. Foi casa cheia na parte do público e o nível das lutas foi muito boa, várias terminaram por nocaute. A galera gostou muito e parabenizou o combate dos atletas. O importante também que conseguimos realizar mais uma luta entre jovens indígenas.