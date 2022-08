Dr. Fábio Rueda lança campanha para deputado federal na Maison Borges; veja as fotos

O candidato Dr. Fábio Rueda (União Brasil) realizou o lançamento da campanha para deputado federal no final da tarde deste domingo (21), no espaço da Maison Borges. O evento deu início a corrida eleitoral por uma vaga na câmara de deputados federais e contou com a presença de apoiadores e eleitores do candidato.

Com o número 4444 e o slogan Cuidado e compromisso com a nossa gente, o candidato celebrou o início da candidatura. Veja as fotos: