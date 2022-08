Dr. Fábio Rueda lança campanha para deputado federal neste domingo na Maison Borges

O candidato Dr. Fábio Rueda (União Brasil), realizará o lançamento da campanha para deputado federal neste domingo (21), no espaço da Maison Borges, às 16h. O evento dá início a corrida eleitoral por uma vaga na câmara de deputados federais e contará com a presença de apoiadores e eleitores do candidato.

Fábio Gonçalves de Rueda formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 2002 e fez mestrado em Ciências da Saúde (área de concentração em Ciências Médicas – Cirurgia Cardiovascular), também pela Universidade de Pernambuco em 2012.

Atualmente é médico cirurgião cardiovascular, atuando há 10 anos no Acre, com atendimentos feitos no Hospital Santa Juliana.

Sobre as propostas, o candidato afirma que promoverá a união da política do Acre com a política federal, em busca de suprir as demandas para a melhoria do estado e, consequentemente, de todos os cidadãos acreanos.