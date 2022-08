Dr. Jenilson e César Messias cumprem agenda em Cruzeiro do Sul para ouvir população do Juruá

Em agenda pelo interior do Acre desde o final da última semana, o candidato ao Senado pelo PSB Dr. Jenilson Leite e seu suplente, César Messias, concederam uma entrevista à Rádio e TV Integração, em Cruzeiro do Sul, na manhã desta quarta-feira (17).

Em bate papo com os comunicadores Aarão Prado e Francílio Nascimento, os candidatos falaram sobre suas trajetórias e propostas para o Acre.

César Messias, que acumula uma extensa experiência na vida pública, tendo sido prefeito de Cruzeiro do Sul, duas vezes vice-governador, deputado federal e estadual, além de secretário de Estado, diz que o Dr. Jenilson é a renovação política que o Acre precisa.

“Eu acredito muito na juventude, olho para ele e me vejo há 30 anos, quando entrei na política, sua força, sua vontade, ele coloca a política no coração como instrumento de serviço ao povo”, afirmou César.

Na entrevista, Dr Jenilson falou a respeito do desenvolvimento do Acre e, questionado sobre as propostas para o Juruá, destacou que seu mandato vai estar voltado também ao desenvolvimento da região.

“O Senado é um espaço privilegiado na capacidade de ajudar o Acre, então é muito importante o que o político fará lá e seu compromisso com o desenvolvimento do estado. O Acre conhece o nosso trabalho e nossa dedicação, e é isso o que quero levar para o Senado. A nossa BR-364 está muito precária mesmo que tenhamos um ambiente político favorável, já que o Acre foi o estado que, proporcionalmente, deu mais votos ao presidente Jair Bolsonaro, então a nossa banacada poderia ter cobrado recursos para arrumar nossa BR, mas não teve isso. Então precisamos ter um senador que cobre isso, a nossa internet também é péssima, oscilante, e ela se tornou um dos principais meios de desenvolvimento, comunicação e de negócios, e eu irei lutar por melhorias. Outro problema é a energia, que é uma das mais caras do Brasil e que inviabiliza o comércio e cria dificuldades no orçamento doméstico, pois compromete um percentual muito significativo da renda dos acreanos, então lá no Senado vou lutar para que o Acre seja uma região onde tenhamos políticas públicas que favoreçam a instalação de energia solar”, disse.

Outra demanda do estado que Jenilson garante que vai trabalhar para viabilizar é a habitação. Ele lembrou que nos últimos quatro anos o Estado paralisou os programas de moradias populares e entende que um senador da República pode ser ponte entre Estado e Governo Federal para a retoma de projetos neste sentido.

A saúde também será uma das bandeiras de luta do candidato. “As pessoas sempre me param e pedem que a saúde seja uma prioridade, há pessoas que estão há anos aguardando por uma cirurgia, sofrendo com dores, então eu quero me dedicar muito junto ao Ministério da Saúde para trazer mais investimentos para o Acre”, disse.

O candidato ao Senado destacou ainda que tem andando pelos municípios acreanos e recebido o apoio da população, não à toa, iniciou a campanha em Cruzeiro do Sul, o segundo maior município acreano onde sua candidatura está sendo abraçada pelo povo.

“Eu estou muito animado nesta nossa caminhada rumo ao Senado, entendo a complexidade de uma eleição, mas estou confiante de que como senador, poderemos ajudar muito o Acre”, finalizou.