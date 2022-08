Dr. Jenilson Leite tem candidatura ao Senado aprovada pela Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral aprovou o pedido de registro de candidatura do Dr. Jenilson Leite ao Senado Federal pelo PSB, na tarde desta terça-feira (23).

Com o deferimento, o Tribunal Superior Eleitoral comprova que a sua candidatura está regular, com dados e documentação completos, e que atendeu aos requisitos para concorrer.

Dr. Jenilson é deputado estadual pelo segundo mandato e este ano concorre à única vaga no Senado. Natural de Tarauacá, também é médico infectologista tendo atuado em diversas missões humanitárias como a do Haiti quando o país teve 70% de seu território devastado por um terremoto. No desastre de Brumadinho (MG), em 2019, juntou-se a outros colegas de profissão para atender a população vítima do rompimento da barragem da mineradora Vale. Na pandemia do coronavírus, se licenciou do parlamento para atuar na linha de frente do combate ao vírus.

Como candidato ao Senado tem percorrido os municípios, apresentado suas propostas e sido acolhido com muito carinho pela população.