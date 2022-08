Dr. Thor, infectologista da linha de frente da pandemia, é candidato a deputado

Um dos médicos que foram fundamentais para o Acre no enfrentamento à pandemia da Covid-19, o infectologista Thor Dantas, o Dr. Thor, de 48 anos, é um dos candidatos do Partido Socialista Brasileiro (PSB), a disputar uma vaga de deputado federal.

Após 25 anos de exercício da medicina, 20 anos como professor Universitário e quase 50 anos de vida, Dr. Thor decidiu participar formalmente da atividade político-partidária. “Vejo que estamos em um momento muito grave, tanto no Acre quanto no Brasil, com problemas muito difíceis de resolver: na saúde, na educação, na segurança, na economia e na própria política. Como todos os problemas precisam da política para serem resolvidos, precisamos melhorar seu nível, trazendo cada vez mais, boas pessoas para dentro dela. Só assim é possível mudar”, acredita o candidato.

Durante a pandemia, além de atuar nas unidades de terapia intensiva, integrou o Comitê de Acompanhamento Especial da COVID-19, que foi fundamental para nortear as ações do Estado com base nos conhecimentos científicos.

Ao longo dos anos em que exerce a medicina, Dr. Thor trabalhou no Pronto Socorro de Rio Branco, na Fundação Hospitalar, no Serviço de Assistência Especializada (SAE) e no transplante de fígado, conhece muito bem a saúde e aquilo que precisa ser feito para melhorá-la.

“A medicina me ajudou a melhorar a vida das pessoas e resolver problemas e eu decidi ser candidato a deputado federal para isso, pois sei que posso ajudar a cuidar de nossa gente e resolver os problemas do nosso estado”.

Como professor, contribuiu muito para a formação de muitos médicos no Acre ao ter não só ensinado, como também colaborado na criação do curso de medicina na Universidade Federal do Acre e na Uninorte.

Conheça mais sobre sua história

Thor Dantas, mais conhecido como “Doutor Thor”. Acreano de Rio Branco, filho da Concita Maia e do Assis Dantas, sobrinho-neto do Dr. Mario Maia e do ex-governador Dantinhas. Foi alfabetizado por sua avó, Esther Maia, lá no Quinari, e criado no bairro do Aviário, em frente ao Ruizão, perto do campo do Independência.

Desde cedo dedicou-se muito aos estudos. Com boas notas, ganhou bolsa para estudar fora e se formei em medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1997. Depois de fazer suas especializações, mestrado e doutorado, decidiu voltar para viver e criar meus filhos no Acre. Exerce a medicina no Estado, na área de infectologia, há 25 anos, trabalhando na Fundhacre, no SAE e no transplante de fígado. É professor da Universidade Federal do Estado e ajudou a criar o curso de medicina na Ufac e na Uninorte. Atuou intensamente na linha de frente da pandemia do coronavírus.

Casado com a médica Fernanda Lage, cirurgiã pediátrica, e pai da Helena, de 13 anos, e do Vicente, de 11 anos. Falando neles, ficar com a família é uma das coisas que Dr. Thor mais gosta, além também de viajar, ouvir e tocar música, de esportes de aventura, de estudar e de ajudar as pessoas.

Entre suas principais ideias para exercício do cargo está a defesa da democracia, da justiça, do respeito às difeenças, da valorização da diversidade e do diálogo como solução dos conflitos; Busca por mecanismos de aumento da eficiência do Estado na prestação de serviços públicos; Incorporação do conhecimento científico na formulação de políticas públicas; Aperfeiçoamento da qualidade do sistema educacional; Fortalecimento do sistema de Saúde; Investimento em ciência, tecnologia e inovação; Investimento em cultura, esporte e lazer; Busca de mecanismos para equacionar desenvolvimento econômico com preservação ambiental.