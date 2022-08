Dra. Kelma Roque explica técnica do Plasma Gel usada para aumentar o maxilar

Vamos entender detalhadamente essa técnica de harmonização facial, e como funciona o plasma gel. O plasma gel é uma substância de consistência gelatinosa obtida a partir do material biológico (sangue) retirado do próprio paciente.

Sua preparação consiste na separação do plasma sanguíneo por centrifugação e a posterior adição de bioestimuladores para que haja produção de colágeno, lembrando que o paciente tem a opção de fazer somente com o seu plasma sanguíneo caso queira. Este tipo de agregado leucoplaquetário sofre extremas transformações em sua estrutura.

Primeiramente, se submete o plasma a altas temperaturas (cerca de 80 a 90 graus) e logo depois se resfria a cerca de 4 graus, resultando num endurecimento do gel.

Durante este procedimento ocorre a desnaturação das proteínas do plasma que se convertem em um elemento biocompatível com capacidade de volumização (volumizador biocompatível).

Por esse motivo, o plasma gel é um hemoderivado autólogo, considerado um preenchimento natural, resultando em baixas chances de rejeição.

Ele é utilizado para harmonização corporal, podendo ser aplicado no rosto, seios, abdômen, glúteo e outras áreas do corpo, como foi o caso do paciente da Dra. Kelma Roque.

Entretanto, a Biomédica Esteta adverte para os cuidados que devem ser observados antes da aplicação.

Antecipadamente é necessário fazer uma semana de uma dieta específica, rica em proteínas e vegetais e evitar gorduras e laticínios, devendo sempre ser seguido à risca a orientação do profissional.

Resgatando AUTOESTIMA, esse é o meu propósito.

Dra.Kelma Roque

Biomédica Esteta

CRBM-4 7529