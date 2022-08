Durante surto, mãe esfaqueia os próprios filhos em Rondônia

Uma mulher, de nacionalidade Venezuelana, de 32 anos, esfaqueou na tarde desta terça-feira ( 23) os próprios filhos. Uma menina de 6 anos e um menino de 12 anos, que está fazendo aniversário. O crime aconteceu na rua Israel, localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a mulher teve um surto dentro da própria casa e esfaqueou os filhos com uma faca de cortar pão. O menino teve apenas um arranhão no braço e a menina teve um corte profundo no pulso.