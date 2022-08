“É uma pessoa manipulando? Chocado…”; web brinca após intérprete do Louro Mané deixar parte do corpo aparecer durante o ao vivo

O Louro Mané, mascote do “Mais Você”, vem fazendo grande sucesso após substituir o Louro José de Tom Veiga, que morreu em 2020. No entanto, no programa desta terça-feira (02), o intérprete do fantoche acabou tendo um pequeno ‘descuido’ durante o matinal ao vivo.

Isso porque, enquanto Ana Maria Braga provava queijos artesanais, ele fez um pedido a apresentadora: “Ana Maria, sacanagem! Tá aí do lado, mastigando, mastigando, mastigando, e o coitadinho do papagaio aqui”, disse o boneco.