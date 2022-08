Economia e Empreendedorismo: lojistas trazem peças de confecção e jardinagem para Expoacre 2022

Empresários de diversos ramos estão unidos pela economia na ExpoAcre 2022. Em um espaço dividido entre confecção, cerâmica, jardinagem e o coletivo Elas Fazem Acontecer, vários empreendimentos trouxeram peças para exposição e venda.

No espaço direcionado à jardinagem, Neide Alves, da Flor Nativa da Amazônia, comenda que participa da Expoacre desde 2015 e faz parte da Feira da Economia Solidária desde 2012.

“Eu trouxe plantas das mais variadas formas, tem aquelas que são para pessoas com maior dificuldade de cuidar de plantas, que são as suculentas e os cactos, mas também trouxe outras plantas, com flores, para sol, para ambientes fechados, pequenas e grandes mudas. O valor varia entre R$5 e R$200”, conta.

A Flor Nativa da Amazônia também tem um espaço fixo no bairro Aviário.

Ao lado, Alcenira Silva traz a Renascer Flores, com diversidade de plantas e valores, desde cactos, Amaryllis e Costela de Adão. A empreendedora também participa da Feira da Economia Solidária desde 2012 e na ExpoAcre também iniciou no mesmo período.

“O valor das plantas que eu trouxe são acessíveis, temos de R$5 a R$180. A mais cara que eu trouxe para a Expoacre é a Costela de Adão, a queridinha de todos. Todos a querem e eu trouxe”, explica Alcenira.

No galpão da Confecção, a empreendedora Emanuelle Fernandes, proprietária da loja de roupas e acessórios Quintina, trouxe peças de roupas a partir de R$39,90. Além das roupas, trouxe também acessórios como cintos.

Dentre os produtos que a loja vende, o destaque são para as peças plus size, desde o tamanho 44 até 52. Segundo a proprietária Emanuelle, a loja atende a todos os públicos pois também vende roupas de tamanho a partir de 36.

A loja Quintina tem um espaço físico no Bairro Bosque, em Rio Branco, na Rua Quintino Bocaiúva, 1606. Segundo Emanuelle, a loja atende pelas redes sociais e trabalha com delivery.