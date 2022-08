Eduardo Velloso visita Hospital de Amor em Barretos para conhecer estrutura modelo

O senador e candidato a deputado federal, médico Eduardo Velloso, visitou nos dias 18 e 19 de agosto (quinta e sexta-feira) o Hospital de Amor, em Barretos, para conhecer a estrutura e o sistema de atendimento desta unidade de saúde, referência no tratamento do câncer no país.

O objetivo do parlamentar é entender o padrão de funcionamento do hospital para tentar viabilizar melhorias no atendimento para pacientes com a doença no estado do Acre, sem que precisem se deslocar para fora de domicílio em busca de tratamento.

Velloso enfatizou a necessidade do acolhimento humanizado como ponto de partida para o tratamento da doença e dos pacientes, característica do Hospital do Amor, que o coloca como modelo não só para o Brasil como para toda a América Latina, tendo como prioridade a excelência médico-hospitalar, prevenção, ensino e pesquisa.

“O foco do hospital é o treinamento com um padrão para funcionários, médicos, técnicos, toda a equipe, que visa a um atendimento humanizado, desde a pessoa que acompanha até o motorista de uma ambulância. Percebemos que o tratamento não é feito para a doença ou para um doente, mas é acolhimento para todos os envolvidos”, destaca Eduardo Velloso.

Um dos pontos observados pelo senador é o investimento feito pelo Hospital de Amor em pesquisa e prevenção, um dos focos de Velloso, que é médico oftalmologista. “Eles conseguem obter qualidade de atendimento porque padronizaram e investem em pesquisa e prevenção. A forma de atendimento é diferenciada o que os torna uma instituição que o mundo inteiro admira e tem parceria. Pode ser uma escola pro sistema público do Brasil e do mundo”.

O presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, que recebeu Eduardo Velloso no hospital, ressalta que todos os parlamentares são bem-vindos na unidade de saúde para conhecer, não só a forma de funcionamento, mas para que vejam que é possível que o sistema público de saúde também possa oferecer atendimento similar ao da rede privada.

“A visita em Barretos para qualquer parlamentar é uma riqueza imensa, para que eles tenham noção que juntando as forças da sociedade, principalmente com as forças deles hoje, das emendas parlamentares, o tanto que a gente pode oferecer tratamento nas vias públicas na saúde básica, secundária, terciária e alta especialidade como o câncer. O Hospital de Amor teria muito orgulho de receber todos os que pudessem vir”.

O Hospital de Amor mantém uma unidade de prevenção aos cânceres de colo de útero e de mama em estágio inicial no Acre, em Rio Branco, desde 2018.

Agenda nos municípios – Eduardo Velloso retorna a Rio Branco neste fim de semana. Já em campanha para deputado federal, o senador cumpre agenda no interior do estado onde visitará alguns municípios para apresentar os principais pontos de seu mandato.