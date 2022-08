Educação empreendedora: órgãos assinam parceria no galpão Sebrae na Expoacre 2022

Na terceira noite de Expoacre, nesta segunda-feira (01), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) assinou parcerias da Educação Empreendedora com representantes da Escola Sesi, Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Com a presença do secretário de educação Aberson Carvalho, a procuradora geral Dra. Simone Santiago, a pró-reitora acadêmica do Centro Universitário U:verse Angela Bessa, gerente de educação do Sesi AC Susi de Oliveira, o diretor técnico do Sebrae Lauro Santos e o diretor administrativo-financeiro Francinei Santos, os documentos de parceria foram assinados durante cerimônia no galão do Sebrae na Expoacre 2022.

De acordo com a gerente de educação do Sesi AC, Susi Oliveira, a parceria trará benefícios aos alunos. “Estou muito feliz em receber mais esse convite do Sebrae, para esse projeto maravilhoso, que desenvolve mesmo, muda vidas, traz inovação”, disse.

Para a pró-reitora acadêmica da U:verse, a assinatura foi um momento de orgulho para a instituição. “Esses nove anos de parceria, foram anos de muito aprendizado. Não foi fácil conversar na instituição e defender o tema do empreendedorismo e agora já temos a disciplina de empreendedorismo em todos os cursos da instituição. Para nós, é uma parceria que será eterna”, explica.

O diretor administrativo-financeiro do Sebrae, Francinei Santos, afirma que através do programa, é possível levar realização de sonhos, oportunidades e motivação. “As oportunidades são para crianças, jovens e até mesmo adultos, pois nas casas quando as crianças chegam, os pais recebem esse comportamento empreendedor e é esse comportamento que devemos fortalecer na nossa sociedade. O Sebrae está aqui muito feliz com a oportunidade de colaborar com uma sociedade justa, mais feliz e mais empreendedora”, afirma.

A procuradora geral também afirma toda gratidão com a parceria com o Sebrae, assim como o secretário de educação Aberson Carvalho, que relembra o empreendedorismo durante a pandemia de Covid-19. “Empreender desde criança, é saber administrar, compartilhar e inovar. Ver nossas crianças, nossos jovens, se debruçar nessa temática, é perceber o quanto nós, brasileiros, somos corajosos e empreendedores natos”, diz o secretário.

Programa

A Educação Empreendedora é um programa nacional, de 2013, que tem realizado iniciativas para promover a cultura do empreendedorismo com estudantes e professores em todo Brasil. O programa tem como objetivo tornar a educação empreendedora acessível a todos os profissionais da educação e estudantes, por meio da inclusão de conteúdos de empreendedorismo nos currículos de diferentes níveis da educação.