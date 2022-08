Educação na Expoacre 2022: Centro de Multimeios participa pela primeira vez

Com livros, contação de histórias e outras brincadeiras, o Centro de Multimeios, da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, participa pela primeira vez da Expoacre 2022. De acordo com a professora do Centro, Lázara Campos, o espaço do Centro estará disponível durante as nove noites da feira, das 19h às 22h.

“Algumas noites vamos disponibilizar apenas a biblioteca com acervo infantil, outras noites terão brinquedos cantados. Essa é a nossa primeira experiência na Expoacre e é uma alegria estar aqui mostrando o trabalho da Secretaria Municipal de Educação, e aqui nós vamos atender todos os públicos”, explica Lázara.

O Centro de Multimeios, onde fica a Biblioteca Pública Municipal, realiza ações nas escolas, com público alvo na faixa etária da educação infantil, com crianças de 3 a 7 anos. Dentro do Parque de Exposições, o Centro fica próximo aos estandes da Caixa Econômica, Secom e ContilNet Notícias.

“Nós temos duas frentes de trabalho, uma é a que vai até a escola levando arte e educação, música, teatro, exposições, cinemas, inclusive escola da zona rural. A outra frente de trabalho é aquela que recebe os alunos da educação infantil lá dentro do prédio, onde eles têm toda uma vivência com a arte. Quando nós vamos para a escola, nós atendemos toda a escola, tanto escola municipal quanto outras escolas e órgãos que nos procuram para parceria”, explica a professora.