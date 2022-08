Em Brasileia, 2 mil pessoas são beneficiadas com asfaltamento do Ramal Nazaré

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado na pavimentação asfáltica do Ramal Nazaré, no bairro Oito de Março, em Brasileia. A obra conta com investimentos de R$ 930 mil, oriundos de recursos próprios.

Os trabalhadores da empresa contratada atuam na aplicação e compactação da massa asfáltica com tratamento superficial duplo (TSD) em um quilômetro da via. De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, é uma demanda antiga da população, atendida pelo Estado.

“Com a pavimentação do ramal, estamos permitindo o deslocamento de cerca de 500 famílias, o que representa a garantia do direito de ir e vir de mais de duas mil pessoas”, destacou Antunes.

Para o presidente do bairro, Paulo Cavalcante, a obra representa melhorias para a comunidade. “Antes as mães de família carregavam bicicletas nas costas, com sacolas nos pés para poder chegar até o trabalho. Hoje estamos muito felizes com a obra”, destacou.