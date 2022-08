Em caminhada no Aquiri Shopping, Orleilson Cameli reforça apoio aos comerciantes

O candidato a deputado federal Orleilson Cameli (PDT) esteve na manhã de sexta-feira, 26, no Aquiri Shopping. Na oportunidade, conversou com os empresários e comerciantes locais sobre as demandas da categoria.

“Foi uma caminhada muito bacana, pois tive a oportunidade de ouvir nossos comerciantes e saber quais são os seus gargalos. Muitos deles ainda sofrem com os reflexos da pandemia da Covid-19 e buscam uma forma de se fortalecer e, dessa forma, contribuir com a geração de emprego e renda”, disse Orleilson.

E acrescentou: “ouvir as reivindicações da população é fundamental para que sejam desenvolvidas propostas que se adequem a realidade da categoria. A conversa iniciada na sexta, sem dúvida, será fortalecida ao longo do mandato.