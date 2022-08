Em campanha, Rocha propõe criação de delegacia de combate à corrupção

O vice-governador e candidato a deputado federal, Wherles Rocha (MDB), reafirmou na manhã deste sábado, 27, o compromisso de apoio aos produtores rurais do Acre em um eventual mandato na Câmara Federal. Acompanhado por Mara Rocha (MDB), que concorre ao governo, ele destacou que é preciso implantar políticas efetivas para fortalecer a agroindústria para alavancar o desenvolvimento e propôs a criação de uma delegacia de combate à corrupção para resguardar a estrutura do Estado.

“Não é necessário criar mais órgãos que impeçam os nossos produtores de trabalhar e gerar riquezas que fortaleçam a nossa economia, como o atual governo fez com a proposta de criar uma delegacia de crimes ambientais. O que é preciso agora é a delegacia de combate à corrupção, desmobilizada depois que investigou o caso dos precatórios, que pegou o escritório que a esposa do governador era sócia. Precisamos fortalecer esse instrumento e reprimir a corrupção que impera atualmente”, afirmou Rocha.

Para a candidata ao governo do Acre, o caminho correto é ofertar assistência técnica aos produtores rurais, ofertas de crédito para alavancar a cadeia produtiva local, reestruturação dos ramais para dar condições de escoamento da produção e regularização fundiária em todos os municípios. De acordo com Mara, somente com um trabalho intenso para aumentar a força da produção rural e políticas públicas que solucionem os atuais gargalos que atrapalham o setor é que haverá desenvolvimento.

“Não precisamos de mais órgãos repressores que punam os que trabalham no campo. Pelo contrário, precisamos abraçar com carinho e atenção os nossos produtores rurais. Tudo o que for sugerido para atrapalhar eles nós vamos recuar. Precisamos dar assistência para que os trabalhadores possam produzir com tranquilidade e ajudar o nosso estado a crescer e se desenvolver. Nosso trabalho será forte para que as mulheres e homens do campo trabalhem com segurança”, finalizou Mara Rocha.