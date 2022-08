Em 5 anos, todos os acreanos terão a nova carteira de identidade gratuitamente

De forma pioneira no Brasil, o Acre realiza o lançamento da Carteira de Identidade Nacional (CIN) dentro da programação da Expoacre. O governador Gladson Cameli foi o primeiro acreano a receber seu documento nacional.

A partir desta terça-feira (2) o atendimento ao público inicia em todos os postos de atendimento da Polícia Civil e acontece também dentro da feira, das 18h às 22h.

“O estado do Acre foi escolhido porque tem segurança e qualidade. Não existe mais papel, e tudo digitalizado. Estamos entre os melhores do país”, disse o delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel explicando o motivo do pioneirismo do Acre.

“Estamos disponibilizando também a carteira em formato de policarbonato, mas nesse formato precisa pagar uma taxa. Quem quiser com papel moeda receberá o documento de forma gratuita”, enfatizou o delegado.

Confira o cronograma:

Atendimento para dúvidas:

68 3215-2417

68 3215-2449

68 3215-2451