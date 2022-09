Em comício, Bolsonaro diz que Lula “não voltará à cena do crime”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu o centro de Curitiba (PR) para realizar o terceiro comício de campanha em busca da reeleição ao Palácio do Planalto. Ao discursar para centenas de apoiadores, o mandatário da República voltou a atacar Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário, ao dizer que um “ladrão quer voltar à cena do crime, mas isso não vai acontecer”.

“Tem um ladrão que quer voltar à cena do crime. Não voltará à cena do crime. E espero que a próxima vez que voltar para a cadeia, não venha para Curitiba. Aqui não é lugar de bandido. Aqui é lugar de pessoa de bem, de pessoa honesta e trabalhadora”, afirmou Bolsonaro.

A fala do presidente a simpatizantes durou menos de 10 minutos. Entre os assuntos abordados, o candidato à reeleição disse que o país vive um momento de “extrema responsabilidade”. “Nós somos escravos das nossas decisões. E teremos pela frente, no dia 2 de outubro, uma grande decisão para tomar”, declarou.

Pesquisa Ipec divulgada no início desta semana mostrou Lula com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 32% na eleição para a Presidência da República em 2022. Os dois têm exatamente o mesmo índice de 15 de agosto, data do último levantamento do Ipec para presidente, o que indica cenário estável na disputa.

“Dores do comunismo”

Bolsonaro também relatou que todas as manhãs pede a Deus para que a população brasileira “não experimente as dores do comunismo”. “No comunismo não se tem liberdade, não se tem propriedade privada. Só tem dor e sacrifício”, pregou.

Ao defender a chamada pauta de costumes, Bolsonaro disse que o país também vive “questões espirituais”. Ele voltou a dizer que seu governo é contra a liberação das drogas, legalização do aborto e ideologia de gênero. “O nosso governo é pró-família. O nosso governo deve lealdade ao seu povo. E nós faremos o que tem que ser feito.”