Em confronto entre facções no AC, três invadem delegacia para se esconderem e acabam presos

Um confronto entre membros das facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), entraram em conflito nas proximidades da Delegacia de Manoel Urbano.

Fortemente aramados, portanto inclusive fuzis, os membros do CV assustaram os do PCC que acabaram invadindo a delegacia para se abrigar, um deles, identificado como Miguel, chegou a ser baleado e levado para o hospital.

Informações enviadas ao ContilNet dão conta de que os membros do CV prometeram retornar e invadir a delegacia para pegar as armas do local. Só havia uma agente de polícia no momento da ocorrência.