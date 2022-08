Em entrevista à Rede TV, Gladson diz que investiu o necessário para avanço do Acre

O governador do Acre e candidato à reeleição, Gladson Cameli, concedeu entrevista nesta segunda-feira, 29, ao programa Patrulha cidade, na Rede TV, em Rio Branco.

Na ocasião, Gladson destacou avanços da gestão estadual e apresentou propostas para a geração de emprego e desenvolvimento do Acre.

“O que fizemos foi necessário para que o Acre avançasse, apesar da pandemia de covid-19”, ratificou Cameli.

Nos últimos quatro anos, o Acre registrou avanços em todos os setores públicos. Em destaque, a Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura e combate à corrupção.

Ao jornalista Edvaldo Souza, âncora do jornal, Cameli pontuou que o projeto de humanização da Saúde segue com a realização de concurso público e a valorização dos profissionais. A meta é garantir celeridade e atendimento mais humano à população.

“Todos os investimentos necessários para resolver o nosso maior gargalo, a segurança pública, foram feitos”, lembrou Cameli, sobre pergunta voltada aos índices de criminalidade no estado. No governo Gladson, as ações da Segurança Pública retiraram o Acre da condição de região mais violenta do Brasil.

A administração estadual vem se mobilizando para que investidores enxerguem o Acre como potencial para gerar mais oportunidades e negócios promissores. Além disso, outra aposta do governo é a realização de grandes obras, que beneficiam milhares de acreanos.

“Dei o maior abono da história para profissionais da educação”, frisou Gladson sobre os feitos para o setor que recebeu R$ 10 milhões de recursos próprios para reformas de escolas e alunos foram beneficiados com fardamento grátis e prato extra.

Gladson ressaltou que sua gestão vem realizando um trabalho estratégico de melhorias de ramais e incentivando o Agronegócio para garantir crescimento da economia acreana.

Sobre corrupção, Cameli foi enfático ao lembrar que fortaleceu a política de combate à prática, criando polícia especializada. “Eu creio na justiça e apoio qualquer medida que venha inibir a corrupção”, pontuou

Conheça propostas de Gladson para seguir melhorando a vida dos acreanos

As propostas do plano de governo de Gladson Cameli têm como foco principal o desenvolvimento do estado.

Educação

Elevar a qualidade do ensino público acreano será meta na próxima gestão de Gladson.

Seu plano de governo prevê a ampliação do número de escolas Cívico-Militares no Estado e a implantação de Centro de Apoio à Saúde dos Profissionais da Educação.

Saúde

Na Saúde, Gladson vai apoiar os investimentos no Hospital do Câncer e melhorar a assistência laboratorial e exames diagnóstico.

Segurança

Cameli visa implantar base área no Juruá para ampliar as operações de rádiopatrulhamento aéreo, salvamento, resgates, combates a incêndio e outras demandas.

Transparência e Integridade

O combate à corrupção será fortalecida na próxima gestão de Gladson Cameli. Umas das medidas de sua gestão será participar de agendas e redes voltadas ao enfrentamento da prática criminosa.