Em grande festa, Fábio Rueda e Wania Pinheiro lançam candidaturas na Maison Borges

Uma das militantes mais empolgadas no ato de lançamento da candidatura do médico Dr. Fábio Rueda à Câmara Federal pelo partido União Brasil, na tarde do último domingo (20), na casa de eventos “Maison Borges”, em Rio Branco, era a jornalista Wania Pinheiro, que é candidata a deputada estadual com o número 22222 (PL). Apoiada por militantes e simpatizantes de sua candidatura à Assembleia Legislativa, Wania Pinheiro manifestou seu apoio à campanha de Dr. Fabio Rueda, cuja família, incluindo a esposa do político, sua mãe e seu irmão Antônio Rueda, advogado e vice-presidente nacional do União Brasil, fizeram questão de prestigiar o evento.

“Sonho com a eleição do Dr. Fabio Rueda como deputado federal e com a minha a deputada estadual para, juntos, podermos realizar um trabalho em parceria em defesa de tudo em que acredito, que é poder fazer políticas públicas voltadas às famílias mais necessitadas do nosso Estado”, disse Wania Pinheiro.

Um dos projetos da deputada Wania Pinheiro para a implantação de um forte programa de manutenção das creches já existentes e de criação de outras, em todos os municípios acreanos, para atender as mães mais pobres que precisam trabalhar fora de casa e não têm com quem deixar seus filhos. “Muitas dessas mulheres são empregadas domésticas e não ganham o suficiente para pagar babás ou outras empregadas para cuidarem de seus filhos. As crianças acabam ficando entregues à própria sorte, algumas até no meio da rua, em contato com tudo o que não presta. Por isso vou lutar por creches e escolas em tempo integral para que essas crianças tenham onde ficar enquanto sues pais e, principalmente, suas mães trabalham”, disse a candidata.

Projeto neste sentido, segundo ela, já está sendo formatado e será entregue em breve ao governador Gladson Cameli, que é o candidato à reeleição apoiado pela candidata e de cuja bancada de apoio ela quer ser integrante na Assembleia Legislativa. Paralelo ao programa de creches, Wania Pinero disse que quer lutar por políticas inclusão de jovens em programas de esportes e culturais.

“Eu fico imaginando quanto talentos nós temos escondidos nas periferias da cidade, seja na área esportiva ou artística, que não aparecem por falta de políticas de incentivo”, disse. “Quero fomentar projetos principalmente na área de cultura, para que as crianças e jovens tenham acesso às escolas musicais e aos instrumentos. Penso em quantos jovens deixam de tocar uma sanfona, por exemplo, porque seus pais não podem comprar o instrumento”, disse a candidata, ao lembrar de sua mãe, dona Alaíde Pinheiro, que era conhecida em Sena Madureira pela alegria de viver e por tocar sanfona em forrós da terceira idade.

Outra luta de seu mandato, de acordo com a candidata, seria em defesa das famílias que têm filhos ou integrantes com transtornos do autismo. “Eu tenho neto com este transtorno e sei como é difícil para as famílias que lutam com esta causa. Quero ser uma deputada parceira deste movimento e as pessoas que necessitam de apoio neste sentido podem contar comigo”, disse.

Wania Pinheiro, ao discursar durante o ato, fez questão de lembrar sua história de vida. Lembrou que tem 40 anos como jornalista e que é filha de Sena Madureira, de pais já falecidos, como dona Alaíde e o trabalhador conhecido como Nego Pinheiro. Lembrou que já foi vereadora, vice-prefeita e prefeita em exercício de seu município mas que, fazia 18 anos, que não se candidatava. “Estou aqui, renovando sonhos e esperanças no retorno à política com um mandato de deputada estadual no qual quero me colocar integralmente à disposição de quem mais precisa”, disse ela, ao lado de Dr. Antônio Rueda.