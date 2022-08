Em início de temporada, Neymar participa de três gols do PSG por jogo

Contra o Lille, o brasileiro deixou a polêmica para trás e se entendeu bem com Mbappé. Das três assistências de Neymar no jogo, duas foram para o atacante francês. Os dois se abraçaram e comemoraram normalmente os gols.

– Nós tentamos encontrar o melhor equilíbrio possível. Messi, Mbappé e Neymar jogaram assim na última temporada, mas em uma organização diferente, com quatro defensores. Nesta noite eles jogaram uns pelos outros. Mesmo quando o jogo estava acabando, houve ações defensivas, cumplicidade entre eles. Eu gostei do desejo deles de jogarem juntos – disse o técnico do PSG, Christophe Galtier, após a partida.

O treinador também minimizou a polêmica entre Neymar e Mbappé, que se desentenderam na última semana devido a um debate sobre quem deveria cobrar os pênaltis do PSG.