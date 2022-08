Em Los Angeles, Douglas Costa vive em mansão com diária de R$ 20 mil: FOTOS

A parte interna da propriedade ainda possui uma sala ampla, cinema particular e um elevador que leva ao segundo andar onde ficam localizados os quartos, todos com vista para o cânion. O quarto principal tem paredes de vidro e um banheiro com duas banheiras. A cozinha possui eletrodomésticos modernos, além de uma bancada de vidro iluminada por LED.

Em 20 jogos pelo Los Angeles Galaxy, Douglas marcou dois jogos e anotou uma assistência. O jogador chegou na equipe norte-americana após sair do Grêmio de forma polêmica. O atacante foi um dos personagens do rebaixamento do Tricolor Gaúcho para a Série B em 2021.