Em Manaus, Axl Rose aparece em sacada de hotel e acena para fãs; VÍDEO

A mistura de ansiedade e felicidade por estar perto de um de seus ídolos e realizar o sonho de ver a banda, foram traduzidas em um sentimento de felicidade para os fãs que tanto aguardavam pelo momento que viveram.

Axl Rose, Slash e Duff McKagan estão na capital amazonense, onde começam uma série de shows pelo Brasil antes e depois do Rock in Rio.

Desde a chegada da banda em Manaus, por volta de 15h, um grupo de fãs acompanha os artistas. Logo após saírem do aeroporto, seguiram para um hotel no Centro da cidade, onde se hospedaram. Os fãs se reuniram na frente do local na expectativa de ver os integrantes da banda.

Um deles, era o tosador de cachorros, Ulisses Junior, com sua esposa e filhas. Ele é fã da banda desde criança e coleciona diversos discos e registros históricos do Guns N’ Roses. Dias antes do show, ele afirmou estar com a ansiedade a mil para realizar o sonho de ver a apresentação.

“Eu sou fã da banda espero esse show há 28 anos. Eu espero desde que eu tinha a idade da minha filha. Surgiu a oportunidade esse ano e vamos todos juntos, nós quatro. É sem descrição para mim, eu tenho pastas com recortes de reportagens, cópia de fichas policiais deles, canto todas as músicas. Minha adolescência foi moldada por Guns N’ Roses”, contou.

Com apenas 11 anos, a filha de Ulisses, Rayssa Sadocco, herdou a paixão pelo Guns N’ Roses do pai. Com o violão nas mãos, ela estava esperançosa para encontrar o guitarrista da banda e ajudar o pai a realizar o sonho de infância.

“Eu quero ver o Slash e espero que ele faça um autógrafo no violão do meu pai. Eu quero muito ver ele e a minha banda favorita de rock”, disse a estudante.

O professor de Inglês Murilo Oliveira também é fã de longa data e estava no estágio durante a tarde, quando soube que a banda já estava em Manaus. Ele então correu para o hotel para se juntar aos outros fãs, que cantavam os hits do Guns N’ Roses.

Oliveira levou sua guitarra do mesmo modelo que a usada pelo guitarrista do Guns N’ Roses, Slash, com o sonho de conseguir um autógrafo do ídolo.

“Fui em casa, peguei a guitarra. Aprendi a tocar instrumento, sou professor de Inglês graças a banda. Para mim é um sonho. Fui em casa na esperança de pegar os objetos para serem autografados”, contou Oliveira.

Mas enquanto os fãs conversavam e cantavam as músicas da banda na frente do hotel, um dos integrantes do Guns N’ Roses decidiu ir até a sacada para cumprimentar o público. Era ninguém mais, ninguém menos que o vocalista Axl Rose.

“Corri com o celular na mão, tá filmado aqui. Tá eternizado. Vou salvar de alguma maneira para nunca mais perder esse momento. Três metros de distância. Foi a distância que eu vi o cara que influenciou minha adolescência”, afirmou Ulisses após ter visto Axl Rose.

Guns N’ Roses em Manaus

A banda Guns N’ Roses se apresenta pela primeira vez no estado em um show na Arena da Amazônia, marcado para quinta-feira (1°).

É a 10ª vez que a banda se apresenta no Brasil, a última foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados.

A apresentação em Manaus abre a turnê ”Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!” na América do Sul, com 14 shows, sendo nove deles no Brasil.