Em nova fase, Wanessa Camargo diz que cansou de pisar em ovos: “Reaprendendo a ser leve”

Wanessa está feliz da vida! Após 15 anos casada, a cantora está vivendo um novo momento. Nesta quinta-feira (25), a cantora publicou um vídeo dos melhores momentos que tem vivido nos últimos meses. Na postagem, ela aparece dançando, mergulhando em uma cachoeira e se divertindo com os filhos.

Para complementar o vídeo, Wanessa usou a música “Leve”, parceria dela com Sandy, para expressar o que tem vivido. “Reaprendendo a ser leve, solta. Ventania louca. Leve. Eu me recuso a aceitar. Essa versão de mim que vem me atormentar. Desarranjada, calejada, endurecida. Pelos tropeços da vida”, diz a letra.

Novo casal?

Recentemente, Wanessa foi vista ao lado de Dado Dolabella, com quem já namorou nos anos 2000. Sobre os rumores e sua vida atual, a cantora falou que está disposta a ser feliz.

“Venho de um lugar que foi muito escuro para mim, que foi encarar a Síndrome do Pânico nos últimos dois anos. Foi um longo processo. Para mim, foram dois anos muito sagrados, mas muito difíceis“, disse ela em recente entrevista a Harpers Bazaar. “Eu escolhi que esse caminho fosse mais difícil para que, hoje, pudesse olhar para você e falar ‘estou me sentindo feliz, mais livre’. O caminho ainda está sendo trilhado, claro. Mas começo a refletir coisas que nem imaginava, porque estou me sentindo mais bonita, mais iluminada”, avalia.

Wanessa ainda disse que cansou de ter que se manter cuidadosa para não virar notícia.“Pisamos em ovos o tempo inteiro pelo outro, pela sociedade, pelo trabalho. E eu cansei de pisar em ovos. Quero andar livre, leve e solta, descalça no vento, quero ser feliz.”