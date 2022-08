Em reunião com apoiadores, Marcia defende cristãos na política e valores da família

Com a presença de centenas de pessoas, o Gran Reserva ficou pequeno na noite desta segunda-feira, 29, durante o evento de apoio à candidatura de Marcia Bittar ao Senado Federal e à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ainda com a participação de lideranças políticas e religiosas, o grande evento foi organizado pelo candidato a deputado estadual Sargento Oséias Silva.

Representando a igreja Casa da Benção, o jovem pastor Joabe Ferreira, transmitiu uma poderosa mensagem motivando a participação dos cristãos na política.

“Quem diz que política e religião não se misturam está mentindo, na Bíblia nós encontramos vários exemplos. Nós vamos entrar na política porque não aceitamos essas ideologias anticristãs que atentam contra a família, nós não seremos omissos com os nossos votos. Marcia você é a mulher que irá resgatar os nossos valores e princípios bíblicos”, disse Joabe.

“Nós já fizemos o lançamento da nossa candidatura, e a todos que me perguntaram eu disse, esse é um ato de apoio a minha Senadora Marcia Bittar e ao nosso presidente Jair Bolsonaro, estamos todos juntos”, disse Oséias.

Pautada na defesa intransigente dos valores conservadores, Marcia aproveitou o momento para destacar as principais bandeiras que deve defender no Senado Federal.

“Nós precisamos resgatar os valores e os princípios esquecidos hoje pela nossa sociedade, é o nosso papel como cidadãos e como cristãos, está tudo invertido, os professores temem os alunos, nossos comerciantes estão reféns das facções criminosas e a nossa polícia está sucateada. Nosso trabalho não será fácil, mas é o nosso dever ajudar Bolsonaro a resgatar o nosso Brasil, eu me coloquei à disposição para lá em Brasília auxiliar nosso presidente”, disse Marcia.