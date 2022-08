Em Rio Branco, Deracre executa melhorias no Ramal do Pastor

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), realiza melhorias no Ramal do Pastor, localizado próximo da Rodovia AC-40, em Rio Branco.

Os técnicos da autarquia atuam no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de limpeza, saídas d’água, drenagem e nivelamento de superfície.

“Estamos trabalhando nesse ramal no intuito de garantir que as famílias consigam ter seu acesso, bem como de melhorar a estabilidade da estrada vicinal”, enfatizou o diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony Roque.

As intervenções nos acessos são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.