Em Tarauacá, Jorge, Marcus e Nazaré reafirmam compromisso com povos indígenas

Jorge Viana (PT), Marcus Alexandre (PT) e Nazaré Araújo (PT) fizeram questão de iniciar a jornada pelos municípios indo a Feijó e Tarauacá, cidades nas quais o Partido dos Trabalhadores sempre teve maioria dos votos, mostrando a confiança que os moradores da região têm no trabalho realizado por Jorge Viana e demais lideranças da sigla.

Em Feijó, foi realizada a inauguração do comitê e reabertura do comitê de Tarauacá. Jorge Viana fez questão de priorizar um encontro com os indígenas da região para reafirmar seu compromisso com os povos originários.

Os candidatos visitaram a aldeia do povo Huni Kuin, no Igarapé do Caucho. Os caciques Antonio da Silva Kaxinawá e Nasso Huni Kuin entregaram um documento para Jorge Viana.

“Nosso compromisso, meu e do Marcus, é voltar aqui na aldeia logo depois que formos eleitos governador e vice para discutir alternativas para ajudar esses povos que hoje vivem sob ameaça, em parte pelo próprio governo federal e que estão abandonados pelo governo do Estado, sem assistência por meio de políticas pública”, afirmou o candidato ao governo.

Jorge Viana ressaltou que os povos indígenas precisam ser respeitados, protegidos. Destacou ainda que os indígenas são representantes de uma cultura milenar e têm uma trajetória muito bonita.

“No nosso governo, vocês sabem que nós cuidamos dos indígenas, respeitando cada povo. Desenvolvemos políticas públicas como os agentes agroflorestais, dando apoio na ampliação da educação, saúde, produção. As aldeias protegem as terras e devemos valorizar isso. Já fiz muito e quero fazer ainda mais”, declarou.

O cacique Nasso Huni Kuin garantiu a Jorge, Marcus e Nazaré que sua aldeia está com os candidatos da Federação. “Sabemos que Jorge é a pessoa preparada para mudar tudo isso que estamos vivendo. Independente de sigla partidária, nós temos Jorge como uma pessoa responsável, que tem compromisso de cuidar do Acre, de cuidar das famílias”, pontuou o cacique.

Marcus Alexandre salientou a importância de eleger Nazaré para que os avanços promovidos pelo presidente Lula cheguem ao Estado.

“Nazaré vai estar ao lado de Lula, em Brasília, sendo representante do Jorge, para trabalhar e fazer os povos indígenas voltarem a ter o devido respeito que merecem”, concluiu Marcus.

Nazaré agradeceu pela recepção que os candidatos da Federação tiveram em Tarauacá. “As lideranças do Caucho fizeram uma festa linda para nos receber, isso reforça ainda mais a responsabilidade que temos com os nossos povos indígenas. Por isso que estamos aqui, para firmar esse pacto garantindo que vamos trabalhar para trazer as políticas públicas até as aldeias, até nossos parentes indígenas. Nós temos respeito pela cultura tradicional e devemos honrar isso”, enfatizou Nazaré Araújo.