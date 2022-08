Em um só dia, guia de pesca vê oito onças-pintadas no Pantanal; VÍDEO

Em conversa com o g1, o guia comenta que o dia não começou com tanta sorte assim. “Primeiro vimos uma que não conseguimos filmar, ela escondeu e não ficava amostra”. Eles permaneceram no barco e percorreram mais seis quilômetros no Rio Miranda, foi quando se depararam com mais duas onças-pintadas.

“Conseguimos filmar uma, a outra escondeu. A que ficou não se incomodou com a nossa presença e seguimos com a pescaria”, relata.