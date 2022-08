Em vídeo, Britney Spears é exposta pelo ex discutindo com os filhos

Depois de Britney Spears alegar que não tem contato com os filhos há cinco meses e criticar o pai dos adolescentes, Kevin Ferderline, o homem resolveu expor um vídeo da cantora brigando com os filhos.

Nesse vídeo a Britney Spears aparece dizendo: “é melhor todos começarem a me respeitar, estamos claros? Vocês todos precisam começar a me tratar como uma mulher de valor. Eu sou uma mulher, ok? Seja legal comigo. Você entende”? Que moleques birrentos e mimados, merecem uma sova! pic.twitter.com/Sv6Jvl9D4k — Blog do Rocha (@noticiasdorocha) August 11, 2022

Em um trecho do vídeo, Britney aparece com a voz alterada e estressada com os garotos: “Eu sou uma mulher, ok. Seja legal comigo, você entende? Estou chocada para caramba com você e não sei o que fazer. Eu tenho medo de você, porque você é estranho, porque está passando pela puberdade e eu não sei o que dizer. Mas eu me importo mais do que você pensa”.