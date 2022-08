Embarcação que transportava sete pessoas naufraga nas águas do Rio Purus

O Corpo de Bombeiros de Sena Madureira registrou no último final de semana, precisamente no sábado (20), o alagamento de uma embarcação na altura da cachoeira da Perseverança, Rio Purus, localizada a poucas horas do porto de Sena. Segundo consta, a canoa transportava sete pessoas que iriam participar de uma pescaria e o naufrágio ocorreu no exato momento em que o grupo tentou atravessar a cachoeira.

Apesar do momento de tensão, todos os ocupantes conseguiram sair para a margem do rio. Portanto, não houve vítima fatal.





Por outro lado, a embarcação e o motor foram parar no fundo do rio. Diante disso, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena foram acionados para tentar localizar os bens. Uma equipe liderada pelo sargento C. Queiróz, esteve empenhada nos trabalhos e conseguiu encontrar a embarcação. “Iniciamos os mergulhos em um poço e, ao notarmos que não estava ali, fomos para outra área, onde realizamos uma varredura e foi possível encontrar o barco. Graças a Deus, mais uma missão exitosa”, comentou o sargento C. Queiróz.

Com isso, os Bombeiros evitaram um prejuízo para o proprietário do barco já que o mesmo está avaliado em 10.500 reais.