Emoção e fé marcam último dia do rodeio na Expoacre; confira vencedores

Em noite de festa, com direito a show pirotécnico e arquibancadas lotadas, os acreanos fizeram bonito na grande final do Rodeio, na noite de domingo, 7, última da Expoacre deste ano.

Com o melhor escore (444 pontos), Abimael Lima, de Senador Guiomard, foi o grande campeão. Daniel Alves, de Manoel Urbano, o segundo, e José Santos, de Brasileia, o terceiro. Competindo em casa, os peões deram um show de concentração e equilíbrio para permanecer oito segundos em cima do touro.

Aos 23 anos de idade, e pela segunda vez disputando o rodeio em Rio Branco, Abimael falou sobre a emoção em participar do evento. “Todo peão acreano tem o sonho de ser campeão nessa arena da Expoacre. Para mim foi a realização de um sonho. Estou muito feliz de estar aqui hoje”, disse.

No sexto ano como atração da Expoacre, desta vez o rodeio foi realizado em quatro etapas. Na primeira noite, foram 30 montarias. Os 20 melhores peões avançaram para a segunda etapa. Na nova disputa, dos dez classificados para a semifinal, cinco passaram à grande final, na noite do domingo, 7. “Foram selecionados os melhores touros para garantir um rodeio de qualidade,” enfatizou Leonardo Lacraia, um dos coordenadores do evento.

De acordo com os organizadores, a realização superou a expectativa. “Um evento que a cada ano se supera. Agora com boa premiação, peões muito felizes, o público e todos nós muito felizes. Rio Branco está de parabéns”, comemorou Lacraia.

Confira os vencedores, pontuações e prêmios:

1º Abimael Lima – Senador Guiomard – 344 pontos (uma moto no valor de R$ 18 mil)

2º Daniel Alves – Manoel Urbano – 335,50 pontos (R$ 3,5 mil)

3º José Santos – Brasileia – 335,25 pontos (R$ 2 mil)

4º Gustavo dos Santos – Ariquemes – 305,50 pontos (R$ 1,5 mil)

5º Jorge Augusto – Xapuri – 246,25 pontos (R$ 1 mil)