Empresa de Portugal está recrutando Brasileiros; confira os cargos disponíveis e como se candidatar

Essa notícia é para quem sonha com uma oportunidade de trabalho fora do Brasil. Uma empresa em Portugal está contratando várias pessoas, inclusive brasileiros, para diversos cargos no país. Decerto, pode ser a chance para quem sempre desejou trabalhar fora mas nunca conseguiu, afinal, intercâmbios costumam ser bem caros. Assim sendo, vamos mostrar abaixo como você pode se candidatar e conseguir essa tão sonhada vaga.

Empresa de Portugal tem vários cargos disponíveis



A empresa portuguesa de Tecnologia, Multivision está contratando pessoas para diversos cargos. Em grande processo de desenvolvimento, a companhia está se comprometendo em pagar os custos para estrangeiros, o que inclui visto, documentação e relocação. Isso se explica, nas palavras do CEO Edson Leite, por Portugal ser um país pequeno e com menos pessoas capacitadas para os projetos existentes. Desse modo, estão sendo ofertadas vagas para desenvolvedores e engenheiros de vários tipos como Front-End e Back-end, de nuvem, de infraestrutura Kubernetes, software Full Stack e vários outros.

Oportunidade pode ser porta de entrada

Como citado anteriormente, a Multivision se compromete por todo o processo de contratação de estrangeiros. Além disso, busca criar uma relação de longo prazo com seus contratados em um mercado muito promissor e com bons salários mas, talvez por isso, cada vez mais concorrido e exigente. Pensando nisso que a empresa optou por procurar profissionais que possam trazer excelência, competência e para isso se integra de gerar uma harmonia na vida profissional e familiar de seus colaboradores.

A Multivision, que tem sedes em Lisboa e Porto, é certificada com o ISO 9001:2015 e preza pela qualidade de suas posições. Para isso, visa encontrar trabalhadores, principalmente brasileiros, que possam agregar ao mercado de TI português. Se você é um profissional da área e sonha em morar na Europa, a companhia pode ser a sua porta de entrada para uma carreira internacional.

Como se candidatar

Por fim, se você gostou da ideia e tem interesse em se candidatar a algumas das vagas de TI na Multivision, não deixe de acessar www.multivision.pt/pt/join-us. Lá, você vai encontrar um guia para buscar por todas as oportunidades da empresa. Após selecionar a oportunidade que melhor se encaixa no seu perfil, envie seu currículo diretamente para a companhia e aguarde o contato.

VAGAS para trabalhar fora do país!

Um aeroporto na Austrália está sendo responsável por ofertar 500 vagas de trabalho. Assim, o aeroporto de Perth contará com uma feira de emprego para poder encontrar trabalhadores que desejam se candidatar a uma vaga no local. Haverá um evento no qual os candidatos devem se registrar para poder participar. Logo, o endereço é: https://perthairportjobfair.vfairs.com/. Não se esqueça de que é preciso fazer um currículo em inglês.

Outra alternativa que os interessados possuem é para os Estados Unidos, com uma oferta de 400 oportunidades. Assim, uma fábrica de baterias, a Ascend Elements, está sendo responsável pela abertura das vagas, são diversos cargos e é possível checá-los no site de carreiras da própria companhia. Para tanto, acesse: https://ascendelements.com/careers/. Também é preciso fazer o envio de um currículo em língua inglesa.