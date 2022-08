Empresário de Simone e Simaria faz revelação polêmica sobre irmãs; confira

Antes do fim da dupla Simone e Simaria, o empresário Paulo Tear, agente de artistas como Leonardo e Eduardo Costa no Nordeste, apontou distância das irmãs em áudio vazado na web com uma crítica ao atraso pelo cachê que as duas receberiam, mesmo Simone tendo feito a maior parte de um show em São João do Caruaru sozinha.

Após Simone e Simaria romperam definitivamente a parceria, Paulo Tear afirmou que já havia notado como as cantoras estavam em sintonia diferentes.

“Há dois meses, eu estava trabalhando no ‘Amigos’ e elas participaram. Mas chegou uma lá e a outra aqui, era visível a distância entre elas”, declarou em entrevista ao jornal “O Globo”.

‘DIFERENÇA FORTE DE PERSONALIDADE’, ANALISA EMPRESÁRIO DA DUPLA SIMONE E SIMARIA

O empresário deu exemplo de como cada artista se comportou nos bastidores na ocasião. “A Simaria chegou tirando fotos com todo mundo, a Simone mais discreta. Tem uma diferença forte de personalidade e conduta também. A gente aprende na escola que os opostos se atraem, mas por quanto tempo? Só os semelhantes ficam juntos”, analisou Paulo.

Simone e Simaria pretendem seguir em carreira solo, e as apresentações que já haviam sido marcadas serão cumpridas apenas por Simone.

EMPRESÁRIO OPINA SOBRE FUTURO DE SIMONE E SIMARIA

Paulo Tear – que atua como empresário de sertanejos como Leonardo e Eduardo Costa no Nordeste –, destacou que não tem nada a ver com a briga de Simone e Simaria. “Zezé Di Camargo e Luciano se odeiam, mas cumpriram todos os contratos cantando juntos. Bruno e Marrone se odeiam, mas cantam juntos, entende?”, pontuou no áudio.

Para o agente, o sucesso de Simone e Simaria separadas só será comprovado daqui a dois anos: “Acredito que as duas não vão ter problema para vender o show mesmo separadas, porque todo mundo está com a agenda cheia. Mas tem que ver se isso vai continuar em uns dois anos, quando essa onda passar. Elas vão ter que provar seu valor como profissionais”.