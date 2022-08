Empresário sofre parada cardiorrespiratória e morre aos 65 anos após plástica no rosto

Segundo o registro policial, o empresário deu entrada no hospital para realizar um procedimento estético no rosto, na tarde de quinta-feira (4). Após a cirurgia, Paulo foi transferido para um apartamento e ficou internado até o início da tarde de quinta-feira (7), quando teve alta médica.

Ao chegar em casa, Paulo teria dito que estava com tontura e sofreu parada cardiorrespiratória. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital particular de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, foram realizadas manobras de ressuscitação por mais 35 minutos, mas a vítima não resistiu. A morte do empresário foi constatada às 15h35.

Amigos e familiares de Paulo Roberto usaram as redes sociais para lamentar a morte do empresário: “Obrigada por todos os ensinamentos para a vida ! Aprendi muito com você. Tenho gratidão por sua amizade, que Deus te receba de braços abertos 🙏 Descanse em Paz !”, escreveu uma amigo.