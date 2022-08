Empresários do setor de confecção acreano participam da 17ª Febratex

O Sindicato da Indústria de Confecção e Correlatas do Estado do Acre (Sincon/AC), com apoio da FIEAC e do Sebrae, promove a participação de 18 empresários filiados na maior feira de máquinas e tecnologias têxteis das Américas, a Febratex (Feira Brasileira para a Indústria Têxtil), que, em 2022, está em sua 17ª edição. O evento é realizado na cidade de Blumenau (SC), no período de 23 a 26 de agosto.

Considerada a 3ª maior feira mundial do setor têxtil e estrategicamente esperada pelo mercado para exibição de lançamentos da indústria e de confecção, a 17ª Febratex apresenta ao mercado da confecção diversas novidades e atrações inéditas para marcar a retomada da indústria têxtil brasileira na maior edição da história da feira, de acordo com seus organizadores. Para a presidente do Sincon/AC, Raimundinha Holanda, a feira é uma grande oportunidade para que o setor de confecção acreano esteja atualizado com as tendências, lançamentos e novas soluções tecnológicas do segmento.

“Aqui, nós estamos diretamente em contato com representantes da cadeia produtiva nacional e internacional, o que pode nos gerar grandes oportunidades de negócios”, observa a empresária.

O grupo visitou, ainda, a empresa Círculo, sendo recepcionados pelo presidente da empresa e também do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau e região (Sintex), José Altino Comper, que apresentou a fábrica, bem como as boas práticas adotadas pelo empreendimento. Eles também conheceram a Rejhon Malhas, sendo recepcionados pelo CEO, Vilson Batista, e a Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais de Gaspar e Região (Ampe), onde se reuniram com o diretor Eduardo Pedrini e o presidente, Douglas Junkes.