“Enfrentamos dificuldades em receber informações da Prefeitura”, diz vereador Elvis Dany

No retorno das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Sena Madureira, na noite desta terça-feira (1º), o vereador Elvis Dany (PP), teceu reclamações sobre a Prefeitura de Sena que, repetidamente, não vem repassando devidamente as informações solicitadas pelos vereadores, mesmo tendo obrigação legal de fazer isso.

De acordo com ele, vários ofícios não são respondidos e quando há alguma resposta, a mesma vem incompleta. “Continuamos enfrentando dificuldades em receber informações da Prefeitura. Recentemente, essa casa pediu informações sobre os servidores provisórios. Nos mandaram apenas os nomes, sem outros detalhes como, por exemplo, as funções e seus respectivos vencimentos. A nossa intenção não é expor a Prefeitura, nem ninguém e, sim, deixar o sinal de alerta, dizer o que está faltando. Esse é o papel do vereador, fiscalizar as ações do executivo”, comentou.

Não é de hoje que os vereadores, especialmente os que integram o bloco de oposição ao prefeito Mazinho Serafim enfrentam embaraços nesse sentido.

Segundo o regimento interno da Câmara, à medida em que a Prefeitura recebe ofício dos vereadores tem um prazo de 15 dias para encaminhar as respostas sob pena de ser acionada judicialmente.

Em outra parte, Elvis Dany adiantou que na próxima sexta-feira estará se deslocando para algumas comunidades do rio Macauã, verificando principalmente a questão dos ramais, pois os moradores estão reclamando sobre a qualidade dos trabalhos.