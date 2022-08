Entenda porquê Roberta Miranda escondeu a sexualidade

A vida pessoal e a sexualidade de Roberta Miranda sempre foram motivos de especulações entre os fãs. Mas, engana-se que a artista não tenha um motivo para deixar isso no sigilo.

Acontece que a cantora prometeu para a mãe que jamais exporia ela e a família com assuntos do tipo. Aliás, a promessa também a fez esconder sua “trissexualidade” e um romance antigo com a travesti Luz Del Fuego.

“Eu tenho um juramento no leito de minha mãe, e é algo que eu preciso quebrar. É um assunto que me pega muito. Pais e irmãos foram impiedosos comigo, então eu não sabia por onde correr e o que fazer. Não sei se meu negócio é menino, menina, travesti…”, revelou em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

“Namorei até uma travesti, era uma maravilha. Eu tinha o completo: metade mulher e metade homem. A gente se apaixonou, mas eu era muito neném”, descreveu a artista.

Roberta Miranda ainda comentou que o romance só chegou ao fim após os questionamentos diários de sua mãe. Com isso, o jornalista perguntou se ela se definia bissexual, o que ela concordou. Entretanto, usou outro termo: a trissexualidade, ou seja, pessoas que sentem atração fluída por três ou mais gêneros.

“É… bissexualidade. Brinco dizendo que eu sou trissexual. Quem come de tudo não passa vontade”, riu. “Foi uma experiência linda [o namoro com a travesti]. Minha mãe nunca me viu com mulheres, e ela também não entendia. Os meninos que eu namorada eram recebidos dessa forma muito rude e eles sempre se afastavam”, contou.