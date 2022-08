Entrevistas, lançamento de campanha, reuniões e mais: veja agenda dos candidatos nesta sexta

Confira aqui as agendas dos candidatos ao Governo do Acre para esta sexta-feira (26).

Acompanhe tudo sobre as Eleições 2022 com o ContilNet

Nilson Euclides (Psol)

8h – Entrevista na Rádio CBN

14h às 18h – Visita aos apoiadores

19h – Reunião com a equipe de campanha

David Hall (Agir)

8h– Visita na casa dos familiares do candidato a deputado estadual Adalberto Almeida no município do Bujari.

14h– Conversa com os comerciantes no centro de Rio Branco junto com o Candidato ao Senado Dimas Sandas e o Candidato a Deputado Estadual Romeu Entregador.

17h– Sabatina no Programa Papo Informal do Luciano Tavares no Notícias da Hora.

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

Pela manhã os candidatos visitam o mercado de Sena Madureira e concedem entrevista na Rádio Avalanche FM.

A agenda segue no município de Manoel Urbano com visita ao comércio na área central da cidade.

A tarde os candidatos participam reuniões com apoiadores e de ato no comitê que marca o início da campanha no município de Feijó.

Mara Rocha (MDB)

6h- café da manhã no Mercado Municipal de Sena Madureira

8h- Caminhada da Esperança no bairro da Pista e bairro Vitória

Gladson Cameli (Progressistas)

7h- Reunião Política

Local: Rio Branco

8h30- Agenda Institucional

Local: Rio Branco

16h-bandeiraço e visita aos comerciantes da Estação Experimental

Local: Rio Branco

18h30- Lançamento da campanha do deputado estadual Nicolau Júnior

Local: Gran Reserva

Petecão (PSD)



07h – Entrega do Plano de Governo ao escritório de contabilidade Decarli

08h – Encontro para a mobilização da militância (interna)

13h – Concentração da militância em frente a Tenda Amarela

14h – Entrega de material de campanha nas ruas do Calafate; visita às lideranças regionais e convite para a inauguração do comitê local.

13h – visita do candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, e candidatos a deputado nas lideranças do Calafate.

16h30 – Caminhada na avenida principal do calafate

Concentração: Nas proximidades da Assembleia de Deus, após o Colégio Militar Tiradentes

17h30h – bandeiraço e inauguração do Comitê do calafate nas proximidades do residencial Topázio.

Márcio Bittar

6h20 – visita aos funcionários do Arasuper na loja do Amapá

8h – reunião com candidatos

Tarde

Gravação de programa para o horário eleitoral

Noite

Reunião de coordenação de campanha