Escândalo: durante show do “Cabaré”, Bruno fica excitado por bailarina

Já faz um tempo que o público está revoltado com as atitudes do cantor sertanejo Bruno, dupla de Marrone. Os principais motivos são a implicância e humilhações do cantor com o seu parceiro de dupla em cima dos palcos, mas outros fatores como a bebida tem sido o estopim para a paciência até dos fãs mais fieis. Muito polêmico, Bruno acabou de se envolver em um escândalo ao supostamente ficar excitado por uma bailarina durante um show da turnê “Cabaré”.

Falando no projeto, já adiantamos aqui no Movimento Country que Leonardo planeja acabar com o “Cabaré” em 2023 devido às grandes polêmicas, principalmente por causa da rejeição do público com Bruno, que vem passando todos os limites possíveis. E mais uma vez ele se envolveu em uma.

Em um show recente da turnê “Cabaré”, Bruno usou um momento do show para interagir com uma bailarina que se apresentava no pole dance em cima do palco e elogiou seu desempenho: “É difícil fazer isso aí. Eu tentei fazer uma vez. Ô Bela, é? Minha virilha é ruim. Parabéns. Eu te amo, você é fod*”.

Enquanto falava essa frase, no entanto, o parceiro de Marrone mexeu na calça, na região do seu pênis, e pode ter revelado uma ereção, tendo vista o volume visível na região. O vídeo do momento foi compartilhado pela própria dançarina, identificada como Bela, no seu perfil pessoal do TikTok, que comemorou a oportunidade de dançar no palco do “Cabaré’: “Gente, olha só esse carinho que recebi no show de Leonardo, Bruno e Marrone! Meu Deus”.

Visto por milhões de pessoas, o vídeo de Bruno excitado pela dançarina gerou revolta nas redes sociais e recebeu muitos comentários de internautas detonando o cantor sertanejo: “Que vergonha para ele. Ela estava fazendo o trabalho, que é lindo. Falta de respeito dele com o público e constrangimento com ela e a esposa”, detonou uma internauta. “Gente do céu. Não acredito que ele ficou animado no meio do show”, disparou outro.

Bruno não se pronunciou sobre o vídeo polêmico, que você pode conferir logo abaixo:

Vale ressaltar que Bruno é casado com Marianne Rabelo e essa não é a primeira vez que se envolve em polêmicas com outras mulheres. Em uma live durante a pandemia, ele foi acusado de assédio ao ficar se esfregando em uma apresentadora que estava grávida, e recebeu duras críticas na internet.

Leonardo estaria decidido a acabar com o “Cabaré” em 2023

Apesar de seguir com a agenda de shows pelo Brasil, a turnê “Cabaré”, uma das turnês mais bem sucedidas da história da música sertaneja na última década, está com os dias contados, conforme a equipe do Movimento Country apurou com exclusividade com pessoas ligadas ao escritório Talismã, de propriedade do cantor Leonardo.

Não é segredo para ninguém que o espetáculo sempre foi motivo de polêmica entre o público. A ideia de fazer a gravação do primeiro DVD em um bordel dividiu a opinião dos diretores da gravadora em 2011, época em que o projeto foi criado por Eduardo Costa. Dessa forma, resolveram dar uma embalagem mais moderna nascendo assim o projeto “Cabaré”.

O projeto, que chegou a ficar entre os cachês mais altos da música sertaneja, foi duramente criticado por piadas machistas, mas o estopim para a primeira crise do projeto aconteceu em maio de 2020, quando Eduardo Costa, visivelmente alterado, disparou frases polêmicas, deixando Leonardo visivelmente constrangido durante uma live que tinha tudo para ser histórica.

A partir daquela data, os artistas resolveram se separar e o projeto continuou on-line com a participação de diversos artistas, entre eles Gusttavo Lima e Marília Mendonça, a única mulher a participar do “Cabaré”. No final do ano passado, Leonardo anunciou durante o programa “Fantástico”, a nova turnê em parceria com Bruno e Marrone, mas o projeto com 88 shows programados para 2022 acabou não vingando.

O público rejeitou a nova formação e criticou muito a postura de Bruno nos palcos, onde ele tem por hábito, maltratar e humilhar seu parceiro Marrone. Quem acompanha o projeto, percebe que Leonardo não se sente confortável com seus novos parceiros, e os fãs pedem a volta de Eduardo Costa, algo que se torna praticamente impossível após os desentendimentos frequentes nos bastidores.

Leonardo deve focar agora em seu projeto solo e na administração da carreira de Zé Felipe, que conquistou recentemente o primeiro lugar nas plataformas de áudio com a música “Bandido”, desbancando inclusive Gusttavo Lima.